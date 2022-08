Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests hat am 05.08.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2022 endete.

Das EPS lag bei -0,410 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,33 Prozent auf 3,80 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,37 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at