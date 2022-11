Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests hat am 03.11.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,370 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests ein EPS von -0,550 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,33 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,77 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at