Icahn Enterprises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Icahn Enterprises stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,73 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,520 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Icahn Enterprises ein EPS von -0,940 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,46 Prozent auf 10,17 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 9,41 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at