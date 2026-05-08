Icahn Enterprises stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Icahn Enterprises präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,790 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2,17 Milliarden USD gegenüber 2,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at