Icahn Enterprises: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Icahn Enterprises hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,27 Milliarden USD – ein Plus von 35,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Icahn Enterprises 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at