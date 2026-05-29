Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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29.05.2026 10:39:30
iCapital holt früheren Goldman-Sachs-Spitzenmanager nach Zürich
Der Private Equity-Spezialist iCapital hat einen Nachfolger für die Leitung des internationalen Geschäfts gefunden: Ein ehemaliger Goldman-Sachs-Partner und Ripple-Manager wird künftig von Zürich aus das internationale Wachstum vorantreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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