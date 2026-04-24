ICC Holdings Aktie
WKN DE: A3C328 / ISIN: US44931Q1040
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24.04.2026 20:19:21
ICC says Philippines' Duterte can stand trial over war on drugs
The ICC has said there is enough evidence linking former Philippines president Rodrigo Duterte to crimes against humanity over his role in orchestrating a deadly anti-drugs crackdown.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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