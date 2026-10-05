ICC Holdings Aktie

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WKN DE: A3C328 / ISIN: US44931Q1040

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05.10.2026 23:07:27

ICC unseals Taliban leaders' warrants over persecuting women

The court gave more details on the warrants for four Taliban leaders accused of the crime against humanity of gender persecution of women, girls and the LGBTQ+ community. The Islamist group rejected the warrants.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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