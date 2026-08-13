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13.08.2026 08:55:49
Ice cream makers bet consumers still want treats, just healthier ones
The rise of appetite suppressants and demand for healthier foods pushes manufacturers to cut portion sizes and simplify ingredients listsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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