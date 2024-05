Ice Fish Farm AS Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ice Fish Farm AS Registered hat am 15.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 358,4 Millionen NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,4 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at