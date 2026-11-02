CAS Aktie
WKN: 645073 / ISIN: SK1110002039
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02.11.2026 16:35:27
Ice hockey officials considering options after CAS order to reinstate Russia
Ice hockey's ruling body is deciding how to respond to a decision by the Court of Arbitration for Sport that allows Russia back into international competition. Germany hasn't ruled out pulling out as a tournament host.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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