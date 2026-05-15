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15.05.2026 06:31:29
Iceco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Iceco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Iceco vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 22,22 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,04 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 95,78 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 123,46 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Iceco mit einem Umsatz von insgesamt 57,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,48 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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