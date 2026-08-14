Iceco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Iceco ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Iceco die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 24,08 JPY. Im letzten Jahr hatte Iceco einen Gewinn von 44,54 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,58 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Iceco einen Umsatz von 14,34 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at