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14.05.2026 06:31:29
Icecure Medical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Icecure Medical hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Icecure Medical mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,66 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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