Icecure Medical legte Quartalsergebnis vor

Icecure Medical gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Icecure Medical einen Umsatz von 0,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at