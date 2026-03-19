Icecure Medical legte Quartalsergebnis vor

Icecure Medical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,240 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,290 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 3,38 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Icecure Medical 3,29 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at