Icecure Medical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Icecure Medical hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Icecure Medical ein Ergebnis je Aktie von -1,770 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71,70 Prozent auf 0,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at