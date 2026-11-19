Icecure Medical hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Icecure Medical ein EPS von -1,800 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at