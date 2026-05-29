Iceland Seafood International hf Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Iceland Seafood International hf Registered hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,97 ISK gegenüber 0,050 ISK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Iceland Seafood International hf Registered 21,17 Milliarden ISK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,37 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at