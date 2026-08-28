Iceland Seafood International hf Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Iceland Seafood International hf Registered hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig wurden 18,24 Milliarden ISK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Iceland Seafood International hf Registered 16,56 Milliarden ISK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at