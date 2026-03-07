Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
07.03.2026 05:03:22
Iceland to hold referendum on resuming EU membership bid
Iceland's government has said a vote on resuming accession talks with the EU will be held in August. Iceland withdrew from talks in 2013 — but rising costs, the war in Ukraine and US imperialism have prompted a rethink.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
