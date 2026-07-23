Icelandair Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Icelandair Group hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Icelandair Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 ISK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 ISK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 60,57 Milliarden ISK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,31 Milliarden ISK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at