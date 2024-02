ICF International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ICF International präsentierte in der am 28.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 478,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 475,6 Millionen USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,43 USD und einem Umsatz von 1,97 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at