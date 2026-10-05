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WKN DE: A0ETXA / ISIN: US4492431048

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05.10.2026 15:45:01

ICF vs VNQI: U.S. REITs Beat Global Peers on Returns

iShares Select U.S. REIT ETF (NYSEMKT:ICF) provides concentrated exposure to dominant domestic real estate trusts, whereas Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) offers a diversified, low-cost window into international property markets.

Investors seeking real estate exposure must decide whether to focus on the mature, highly regulated U.S. market or the diverse international landscape. This comparison examines how a concentrated domestic strategy compares against a broad-based global approach that excludes U.S. assets entirely, highlighting the trade-offs in yield, risk, and regional concentration.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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