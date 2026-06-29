|
29.06.2026 06:31:29
ICHIBANYA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ICHIBANYA hat am 26.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,78 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,78 Prozent auf 16,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Asien uneins
Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.