ICHIBANYA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ICHIBANYA hat am 26.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,78 Prozent auf 16,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at