07.04.2026 06:31:29

ICHIBANYA präsentierte Quartalsergebnisse

ICHIBANYA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,04 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,06 JPY. Im Vorjahr waren 19,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,52 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 61,01 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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