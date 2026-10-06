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06.10.2026 06:31:28
ICHIBANYA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ICHIBANYA hat am 05.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ICHIBANYA 2,90 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,27 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,25 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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