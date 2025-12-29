ICHIBANYA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ICHIBANYA lud am 26.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 5,48 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ICHIBANYA 6,58 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 16,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at