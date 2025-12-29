|
29.12.2025 06:31:29
ICHIBANYA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
ICHIBANYA lud am 26.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 5,48 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ICHIBANYA 6,58 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 16,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,39 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.