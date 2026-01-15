Ichigo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ichigo präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ichigo im vergangenen Quartal 21,99 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ichigo 21,47 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at