Ichigo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ichigo hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 14,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ichigo im vergangenen Quartal 29,32 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ichigo 38,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at