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16.04.2026 06:31:29
Ichigo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ichigo präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,89 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ichigo 14,53 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,18 Prozent auf 20,54 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 40,11 JPY, nach 34,86 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 93,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 84,16 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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