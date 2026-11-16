ICHIKAWA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ICHIKAWA hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 180,46 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 90,68 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 3,93 Milliarden JPY gegenüber 3,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at