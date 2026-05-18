ICHIKAWA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ICHIKAWA hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29,57 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,96 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 275,43 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 181,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 14,79 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at