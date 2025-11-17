ICHIKAWA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ICHIKAWA gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 90,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ICHIKAWA 41,34 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 3,79 Milliarden JPY gegenüber 3,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

