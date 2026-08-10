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10.08.2026 06:31:29
ICHIKAWA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ICHIKAWA hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 105,00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 72,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,82 Prozent auf 3,88 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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