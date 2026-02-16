ICHIKAWA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ICHIKAWA veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 82,73 JPY gegenüber 75,76 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3,63 Milliarden JPY, gegenüber 3,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at