ICHIKEN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ICHIKEN hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 219,33 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ICHIKEN 97,07 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,88 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at