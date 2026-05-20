ICHIKEN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ICHIKEN äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 133,90 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 76,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

ICHIKEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

ICHIKEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 441,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 323,60 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 106,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 99,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at