ICHIKEN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ICHIKEN hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 267,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 218,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent auf 28,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at