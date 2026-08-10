Ichikoh Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ichikoh Industries hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,12 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ichikoh Industries 16,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 30,34 Milliarden JPY gegenüber 27,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at