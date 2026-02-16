|
16.02.2026 06:31:31
Ichikoh Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ichikoh Industries hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 24,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,55 Prozent auf 30,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,48 Milliarden JPY gelegen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 64,47 JPY. Im Vorjahr waren 46,48 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 117,09 Milliarden JPY, gegenüber 125,54 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,73 Prozent präsentiert.
