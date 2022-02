Ichikoh Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ichikoh Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ichikoh Industries ein EPS von 26,34 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,90 Prozent auf 32,44 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 11,60 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 31,75 Milliarden JPY erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 41,44 JPY. Im letzten Jahr hatte Ichikoh Industries einen Gewinn von 29,73 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 125,51 Milliarden JPY, während im Vorjahr 113,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 51,90 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 124,82 Milliarden JPY ausgegeben.

