Ichikoh Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ichikoh Industries hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,26 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ichikoh Industries 12,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Ichikoh Industries im vergangenen Quartal 30,60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ichikoh Industries 29,89 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at