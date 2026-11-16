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16.11.2026 06:31:29
Ichikoh Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ichikoh Industries stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,26 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,52 Prozent auf 30,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ichikoh Industries 30,60 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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