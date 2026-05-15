ICHIKURA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ICHIKURA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 206,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 27,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 5,60 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICHIKURA 5,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 260,930 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte ICHIKURA ein Ergebnis je Aktie von -17,580 JPY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,44 Prozent auf 19,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 19,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at