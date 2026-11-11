ICHIKURA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ICHIKURA hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -36,08 JPY. Ein Jahr zuvor waren -24,870 JPY je Aktie erzielt worden.

ICHIKURA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at