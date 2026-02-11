ICHIKURA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ICHIKURA hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 53,50 JPY. Im letzten Jahr hatte ICHIKURA einen Gewinn von 73,28 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 5,44 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at