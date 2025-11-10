ICHIKURA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ICHIKURA präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 24,87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ICHIKURA ein Ergebnis je Aktie von -67,810 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,46 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at