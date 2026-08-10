ICHIKURA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ICHIKURA hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 60,58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ICHIKURA ein Ergebnis je Aktie von -83,090 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at