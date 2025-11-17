Ichimasa Kamaboko präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ichimasa Kamaboko hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -6,65 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0,420 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ichimasa Kamaboko im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

